Advocaat Onno de Jong na verbazing bij verdachte over eis: "Hoe naiëf kun je zijn?"

De advocaat was bij de rechtszaak aanwezig en hoorde ook hoe de twee verdachten vanmiddag een laatste woord deden. In het geval van Delano G., die eerder nog zweeg, was het een korte verklaring. "Het was niet inhoudelijk. Hij heeft even de nabestaanden en de familie sterkte gewenst. Meer was het eigenlijk niet", zei De Jong.

Verdachte Kamil E. was langer aan het woord. De Jong: "Met name dat hij in shock was vanwege de eis. Nou ja, hoe naïef kun je zijn, zou ik zeggen." Hij vond de verklaring die E. gaf 'volstrekt ongeloofwaardig'.

Peter R. de Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B. De Jong moet, samen met advocaat Peter Schouten, nog verder met het Marengoproces. "We zijn in een hele belangrijke fase op dit moment. Met de requisitoiren. Daarna komen onze pleidooien. Het is allemaal heel heftig. Maar het gaat door."