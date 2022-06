JA21 wil debat over D66-raadslid dat woord voerde voor wethouder Shula Rijxman

Als het aan JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga ligt wordt er binnenkort in de Stopera gedebatteerd over de woordvoering die D66 voor wethouder Shula Rijxman deed. Daarnaast heeft minister Robbert Dijkgraaf laten weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het mogelijk overtreden van de gedragscode voor NPO-bestuurders.

Journalist Ton F. van Dijk had appcontact met wethouder Shula Rijxman, vertelde hij in de podcast 'Koster en Van Dijk' van BNR Nieuwsradio. Volgens hem stuurde Rijxman zijn nummer naar D66-raadslid Rob Hofland , die hem ook terugbelde. Ze zou hem zelf als een D66-woordvoerder hebben omschreven.

Van Dijk heeft Rijxman daarna geappt met de vraag waarom een D66-raadslid haar woordvoering deed. Ze zou volgens hem hebben geantwoord dat de woordvoering via D66 verliep, omdat het ging over een kwestie die voordat ze wethouder werd plaatsvond.

"Die meneer belde mij dus, die meneer Hofland", vertelde Van Dijk. "Het raadslid. Die niet meteen zei dat hij D66-raadslid was. Die zei, ik bel namens D66 en Shula Rijxman." Medepresentator Mark Koster: "Moet je je voorstellen, dat is een Kamerlid die dan namens een minister jou belt om uit te leggen dat je het niet helemaal goed begrijpt."

Nanninga noemt het 'bizar' hoe D66 met de kwestie omgaat. "Deze gang van zaken roept bij de fractie van JA21 vragen op over integriteit, netwerkverwarring, dubieuze taakopvattingen en de rol van raadsleden en/tov wethouders", schrijft ze in het verzoek om het spoeddebat . Dat debat moet volgens haar tijdens de raadsvergadering van woensdag 22 juni plaatsvinden.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft vandaag ook laten weten dat de Auditdienst Rijk een onderzoek gaat doen naar de gang van zaken. "Met de vraag hoe er is gehandeld in deze situatie en hoe dit zich verhoudt tot de rijksbrede en departementale regels en procedures en codes bij dergelijke meldingen", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

"Deze casus vraagt om zorgvuldig handelen van mijn zijde", schrijft Dijkgraaf ook. "Ik hecht er aan mij hierbij te baseren op de feitelijke gang van zaken."

AT5 heeft Hofland, die vaker de woordvoering doet voor D66 en ook campagneleider voor de partij is, om een reactie gevraagd, maar hij heeft nog niet gereageerd.