Postzegelmarkt wordt Postzegelpark: "Aanwinst voor de stad"

Een kritische noot valt er nauwelijks op het goedbezochte openingsevenement op de Nieuwezijds Voorburgwal. Postzegelverzamelaars zijn blij dat ze hun oude stek weer terughebben, omwonenden roemen de strakke aanleg en de groene uitstraling en passanten maken dankbaar gebruik van de bankjes die blinken in de zon.

"Prachtig mooi"

Bezoekers en verkopers van de postzegelmarkt, die al decennialang op woensdagen en zaterdagen plaatsvindt op de Nieuwezijds, staan net buiten de borreltent te stralen. Boyd Spruyt uit Amstelveen zit op een kruk naast zijn tafel met uitgestalde postzegelalbums en trekt tevreden aan zijn sigaar. "We staan weer op ons oude plekje, het is geweldig. Prachtig mooi, een aanwinst voor de stad."

Ook de pas aangetreden vervoerswethouder Melanie van der Horst (D66) heeft moeite haar glimlach te onderdrukken als ze het podium beklimt. "Wist u dat dit mijn eerste officiële opening is?" Na het verstommen van het applaus herinnert Van der Horst het publiek er aan dat dit het eerste deel van de Oranje Loper is die nu is voltooid. Behalve een groene facelift is tussen het Spui en de Dam ook de trambaan vernieuwd, zijn er ondergrondse vuilcontainers geplaatst en krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte op de breed aangelegde stoepen en fietspaden.

Oranje Loper

Ondertussen gaan de werkzaamheden aan andere delen van de Oranje Loper verder. Centraal staat het opknappen van de bruggen en straten tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein. Tussen de Dam en het Centraal Station wordt het andere stuk van de Nieuwezijds op dit moment onder handen genomen; naar verwachting is dat in de zomer van 2024 afgerond. De laatste werkzaamheden voor het gehele Oranje Loper-project moeten in 2026 klaar zijn.