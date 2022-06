Spaarndammerhart wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022

Het project Spaarndammerhart, midden in de Spaarndammerbuurt, gaat er dit jaar met de Nieuwbouwprijs vandoor. De architectuur van de Amsterdamse School die de buurt kenmerkt, is in meerdere opzichten in het project doorgevoerd. Ook is er veel aandacht besteed aan groen en de verbinding tussen bewoners. En daar houden Amsterdammers blijkbaar van, want met 22,4 procent van de stemmen heeft het Spaarndammerhart deze publieksprijs in de wacht gesleept.

AT5

De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor bouwend en wonend Amsterdam en wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. De afgelopen weken konden Amsterdammers stemmen op hun favoriete project. De tweede plek is voor The Wave met 19,7 procent van de stemmen. En op de derde plaats staat De Voortuinen met 12,9 procent van de stemmen. Hier kun je alle tien de genomineerde projecten bekijken. Feest in het groene hof Het Spaarndammerhart bestaat uit 80 woningen, waarvan 36 koopwoningen, 20 vrije sector huur en 24 sociale huurwoningen. Karakteristiek is het groene hof met grote toegangspoorten voorzien van kunstwerken. De perfecte locatie voor een feestelijke prijsuitreiking. Aan wethouder Reinier van Dantzig en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland de eer om de prijs uit te reiken aan de bewoners, de architecten, de bouwer en de ontwikkelaar.

Susanne Heering in gesprek met de architecten

Quote ''In het Spaarndammerhart komen architectuur, kunst en natuur perfect samen'' reinier van dantzig, wethouder

Volgens Van Dantzig komen in het Spaarndammerhart architectuur, kunst en natuur perfect samen. En daar zijn de bewoners het mee eens. Marijn Schulte woont aan het hof en noemt het een lot uit de loterij dat ze hier is komen wonen. ''Er is hier goed nagedacht over de biodiversiteit. Je ziet ook steeds meer vlinders en insecten. En in de gevels zitten nestkasten voor vogels en vleermuizen.'' Ook de kinderen, waar er hier veel van zijn, wonen met veel plezier in het Spaarndammerhart. ''Je kunt hier heel leuk spelen omdat er ook geen auto's zijn'', vertelt een jongen die met zijn buurjongens aan het voetballen is in het hof. ''En ik pluk hier ook munt uit de tuin voor een kopje thee.'' Maxime Verhagen van Bouwend Nederland vindt het project Spaarndammerhart een voorbeeld van wat de bouwsector kan in Nederland. ''Je ziet aan alles bij het project Spaarndammerhart dat het met veel liefde en aandacht is ontworpen en gebouwd.'' 15 jaar Amsterdamse Nieuwbouwprijs Het is de vijftiende keer dat de Amsterdamse Nieuwbouwprijs wordt uitgereikt. Om dit jubileum te vieren konden Amsterdammers ook stemmen op het mooiste project van de afgelopen vijftien jaar. Het Schip, een renovatieproject gewonnen in 2019, is de winnaar van deze oeuvre-prijs. De tweede plek is voor de Kraaipanschool, gewonnen in 2014, en op nummer drie staat het Borneohof, gewonnen in 2012.

Wethouder Reinier van Dantzig reikt de oeuvre-prijs uit

Toekomst nieuwbouw in de stad Volgens Sabine Lebesque, die aan de wieg heeft gestaan van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs, laat deze top drie zien dat Amsterdammers vooral houden van gebouwen die zich aanpassen aan de omgeving. Als ze kijkt naar de toekomst denkt ze wel dat de smaak gaat veranderen. ''De architectuur die we de komende periode gaan bouwen zal helemaal in het teken staan van de verduurzaming van de wereld. Dus je zult zien dat veel meer gebouwen van hout gebouwd gaan worden en dat er veel meer groene gevels komen. Ik denk dat Amsterdammers dat heel leuk zullen gaan vinden.'' Of dat ook echt zo is zullen we zien in de komende jaren van de Amsterdamse Nieuwbouwrpijs.