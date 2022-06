Gemeente moet tientallen miljoenen extra aan rente betalen

Dat blijkt uit een brief van wethouder Financiën Hester van Buren. In de begroting van dit jaar ging het nog om 0,1 procent rente voor de lange termijn. Die rente steeg later naar 1,75 procent, wat al betekende dat de 'externe rentelasten' toenamen met 12,0 miljoen euro in 2022, oplopend tot 59,3 miljoen euro in 2026.

Nog hoger

Inmiddels staat de rente voor de langere termijn nog hoger, op ruim 2,3 procent. Zoals het er nu naar uitziet kost dat in 2023 nog eens 9,8 miljoen euro extra, in 2024 12,5 miljoen euro extra, in 2025 17,9 miljoen extra en in 2026 22,9 miljoen extra. Mocht de rente nog verder stijgen dan gaat het om nog hogere bedragen.

Van Buren spreekt van 'flink toenemende rentelasten'. Bovendien neemt de schuld van de gemeente waarover rente betaald moet worden vanwege nieuwe investeringen de komende jaren fors toe. Eind 2021 was de schuld nog 6,7 miljard. In 2025 wordt stijgt dat bedrag, zoals het er nu naar uitziet, naar 8,6 miljard.