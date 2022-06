Auto's op A10 vanaf flat met stenen bekogeld: "Het glas lag overal"

"Het glas lag echt door m'n hele auto. Als ik kinderen op de achterbank had gehad... Je kunt gewoon doodgaan", zegt een van de automobilisten. "Ik stond hier te wachten voor het stoplicht op de snelweg en toen zag ik ineens allemaal stenen uit de lucht komen en op de auto's belanden. Toen dacht ik: oh shit, ik moet hier weg. Toen probeerde ik net de afslag te nemen en toen hoorde ik een enorme klap: er kwam een steen door mijn achterruit. Het glas lag overal op de achterbank, zelfs tot aan het dashboardkastje."

"Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als we met ons dak open hadden gereden"

En ook Ingrid stond te wachten bij het stoplicht, toen ze vanuit het niets werd bekogeld. Haar auto is aan de voorkant en de achterkant beschadigd, maar het had ook bij haar veel slechter kunnen aflopen. "Ik heb een cabrio, dus normaal gesproken rijden we met open dak. Maar gisteren regende het, dus we hadden gelukkig het dak dicht. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als we met ons dak open hadden gereden en die steen een van ons beiden in ons achterhoofd had geraakt."

Niet voor het eerst

De politie laat weten dat er vermoedelijk nog meer auto's zijn geraakt, maar dat er voor zover bekend niemand gewond is. Ter plekke kregen een paar jongens van rond de 15 een boete omdat ze rondhingen in een portiek. Onderzocht wordt of zij degenen zijn die de stenen hebben gegooid.

Omwonenden hebben vaker de politie gebeld vanwege hangjongeren en volgens hen is ook het stenen gooien niet voor het eerst. "Het blijkt daar dus vaker te gebeuren", zegt Ingrid. "Mensen uit de buurt zeiden dat ook: kleine kinderen die bekogeld worden met stenen. Dus het is best wel serieus gevaarlijk."

En dat beaamt de politie. Die noemt het een extreem gevaarlijke situatie en zegt dat het zeer hoge prioriteit heeft om erachter te komen wie de stenen hebben gegooid. Ook is de recherche op zoek naar ooggetuigen.