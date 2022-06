Ontsnapte tbs-er werd in 2016 neergeschoten door politie in Osdorp

Een van de twee tbs-ers die gisteravond ontsnapten uit een kliniek in Nijmegen is de 24-jarige Luciano Dijkman. Hij werd in 2016 neergeschoten door de politie in Osdorp. De politie heeft vanmiddag zijn volledige naam en foto verspreid.

De twee konden ontsnappen doordat handlangers rond 20.30 uur een gat in het hek knipten. Het duo werden opgepikt door een automobilist in een witte Volskwagen Golf GTI. "Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend", laat de politie weten. "Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek." Dijkman is 1.83 meter lang en droeg dinsdagavond een donkerblauw trainingspak.

Politie

Luciano Dijkman is in 2021 onherroepelijk veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor een gewapende overval. Voor andere delicten zat hij al eerder vast. Eerder wist hij ook al te ontsnappen. Op 21 januari 2016 spotten agenten in Osdorp Dijkman samen met drie anderen in een auto. De auto werd tot stoppen gedwongen, zijn drie vrienden stapten uit, maar Dijkman nam zelf plaats achter het stuur en trapte het gaspedaal in:

Hij werd bij het wegrijden in zijn elleboog geraakt door een politiekogel. Drie dagen later werd hij alsnog opgepakt toen hij een woning in West kwam uitlopen. Na zijn aanhouding deed hij nog aangifte tegen de agent die de kogel afvuurde maar deze werd uiteindelijk niet vervolgd. De tweede ontsnapte tbs-er heet Sherwin Benshomin Windster. Hij is in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden.