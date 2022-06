Toch geen debat over wethouder Rijxman

Het debat werd vorige week aangevraagd door JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga na een aflevering van de podcast 'Koster en Van Dijk' van BNR Nieuwsradio. Daarin vertelde journalist Ton F. van Dijk dat een D66-raadslid hem belde om het woord te voeren voor voormalig NPO-bestuurder Rijxman.

Klokkenluider

Eerder berichtte Van Dijk over een privérelatie tussen Rijxman met secretaris-generaal Marjan Hammersma. Een klokkenluider die misstanden van de NPO bij het ministerie van OCW wilde melden werd naar diezelfde Hammersma verwezen. Volgens haar opvolger bij de NPO, Frederieke Leeflang, overtrad Rijxman mogelijk het onderdeel 'integer handelen' van de gedragscode voor NPO-bestuurders door de privérelatie niet te melden.

Burgemeester Halsema zei in eerste instantie dat de beslissing om het debat niet door te laten gaan was genomen door gemeenteraadsleden die in het presidium zitten. Een woordvoerder van de gemeente liet later weten dat dat niet klopte. Het besluit is genomen tijdens het fractievoorzittersoverleg. Tijdens dat overleg besluiten fractievoorzitters of aangevraagde spoeddebatten door moeten gaan. Het voorstel van Partij voor de Dieren om het te hebben over misstanden bij kinderboerderijen is vandaag ook niet geaccepteerd.

Niet verstandig

Nanninga maakte aan het begin van de vergadering bezwaar tegen het afvoeren van het spoeddebat over Rijxman. "Ik vind het niet verstandig om deze kwestie boven de markt te laten hangen."

JA21 wil dat het onderwerp nu volgende week tijdens een commissievergadering besproken wordt.