PvdD-fractievoorzitter Johnas van Lammeren wordt wethouder in Amersfoort

Dat heeft de gemeente Amersfoort bekendgemaakt. "Ik heb er heel erg veel zin in. Er ligt een prachtig programma dat vrijdag bekend wordt gemaakt. Ik ga me hard maken voor de stad en voor het programma. De portefeuilles zijn Dierenwelzijn, Groen, Lucht, Waterkwaliteit, Klimaatadaptatie, een deel Dienstverlening, Openbare Ruimte en een deel Veiligheid, waaronder boa’s", aldus Van Lammeren in een reactie.

Hij vervolgt: "We hebben net een nieuwe fractie in Amersfoort en het is de eerste periode dat wij wethouders leveren. Ook in andere steden, dus de partij was op zoek naar ervaring. Toen ben ik gevraagd en ik ben vereerd deze functie te vervullen." Van Lammeren zegt dat hij de Amsterdamse raad 'ontzettend gaat missen'. "De strijd is nooit voorbij in Amsterdam, maar in Amersfoort kan de Partij voor de Dieren verschil maken vanuit de coalitie."

Best raadslid van het land

De 49-jarige Van Lammeren is sinds 2010 raadslid in Amsterdam. Toen hij begon was hij het enige raadslid van de Partij voor de Dieren. Inmiddels heeft de partij drie zetels in de raad. In 2018 werd Van Lammeren verkozen tot beste raadslid van Nederland.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart zei Van Lammeren dat hij graag wethouder Klimaat in Amsterdam wilde worden. Hij hoopte toen op vijf zetels, maar het werden er uiteindelijk drie. Hij zei toen geen hoge pet op te hebben van wat het vorige college van GroenLinks, D66, PvdA en SP had bereikt op het groene vlak.

Hij hekelde onder meer de komst van de inmiddels omstreden biomassacentrale in het Westelijk Havengebied. Ook ageerde hij tegen de komst van zeventien windturbines bij woonwijken of natuurgebieden.