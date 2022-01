Van Lammeren (PvdD) wil wethouder Klimaat worden: "GroenLinks had beter niks kunnen doen"

Partij voor de Dieren-lijsttrekker Johnas van Lammeren hoopt straks op vijf zetels voor zijn partij en dat hij zelf het groene beleid van de stad kan gaan vormgeven.

De 'wethouder Klimaat en Groen' is een van de punten uit het verkiezingsprogramma van de partij, een rol die Van Lammeren - al bijna 12 jaar raadslid - zelf dus wel wil gaan vervullen, zegt hij in AT5's Park Politiek.



"Ja, dat moet de kiezer ons gunnen en dat moet met de fractie besproken worden, hangt ook af van de coalitieonderhandelingen, maar wij als PvdD zeggen: er moet een nu een partij komen met realistische oplossingen die niet heel Amsterdam tegen zich in het harnas jaagt."



De fractievoorzitter en lijsttrekker heeft dus geen hoge pet op van wat het college van GroenLinks, D66, de PvdA en de SP de afgelopen jaren op het groene vlak heeft bereikt: "GroenLinks had beter niks kunnen doen dan hadden we een betere startpositie gehad. Het is heel cynisch, maar wel waar."

Quote "Ik ben niet zo bang om impopulaire beslissingen te nemen" Johnas van lammeren, lijsttrekker pvdd

Zo hekelt Van Lammeren de komst van de biomassacentrale in het Westelijk Havengebied, die inmiddels, samen met het AEB, is verkocht. "De stappen die genomen zijn, zijn onomkeerbaar. Het hoogtemperatuur-warmtenet waar we nu huizen op aansluiten, is misdadig. Dat zijn de letterlijke woorden van Jan Rotmans (hoogleraar Klimaatverandering, red.), omdat er zoveel energie weglekt. Daarnaast breken we ook nog even de gasinfrastructuur af. Dus als er straks die oplossingen komen, en die gaan er komen, op waterstof, dan hebben wij de leidingen niet meer in de grond liggen waarmee we het zouden kunnen distribueren. Dat zijn kapitale blunders."





Van Lammeren wil ook niet dat de door het stadsbestuur gewenste 17 extra windturbines bij woonwijken of natuurgebieden komen. Daarmee blijft er feitelijk weinig ruimte over voor Amsterdam om nog met wind hernieuwbare energie te genereren en werpt het de vraag op hoe Van Lammeren Amsterdam dan in 2040 klimaatneutraal wil maken, een andere belofte uit het verkiezingsprogramma. "Ik ben niet zo bang om impopulaire beslissingen te nemen, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om tegen Amsterdammers te zeggen: luister eens, wij gaan dit gewoon doen, en dan ga ik niet voor de schijn participatie houden."

