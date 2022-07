Waalstraat krijgt nieuwe riolering en inrichting: "Buurt heeft vorm van soepkom gekregen"

In de Waalstraat wordt gewerkt aan het vernieuwen van de riolering en aan de herinrichting van de straat. Tijdens de werkzaamheden wordt de straat meteen klimaatbestendig gemaakt, zodat hij straks beter bestand is tegen hitte en hevige buien. De makers van Het Verkeer gaan langs bij de werkzaamheden.

De Rivierenbuurt is in de loop van de jaren verzakt. "Aan de randen meer dan in het midden, waardoor eigenlijk de hele buurt de vorm van een soepkom heeft gekregen", vertelt omgevingsmanager Willem Steenkamer. Omdat de riolering door deze verzakking ook vervormd is, wordt deze nu vernieuwd.

Naast de vernieuwde riolering krijgt de straat een nieuwe inrichting. De Waalstraat wordt klimaatbestendig en zal straks een fikse regenbui of hittegolf beter aan kunnen. "Dat doen we door het asfalt eruit te halen en de klinkers terug te brengen, waardoor het water erdoorheen kan lopen. En door de stoepen te verhogen zodat het regenwater straks niet bij u naar binnen stroomt."

Volgens Steenwijk kunnen bewoners ook hun steentje bijdragen aan een goed klimaat in de straat. "Door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen op het balkon of de tuin te vergroenen door de tegels eruit te halen. De gemeente kan hierbij helpen door de tegels op te halen en geveltuinen aan te leggen, via rainproof.nl. "