Stad NL V Silvia moet met haar autootje het IJ over, maar komt niet bij de pont: "Net gevangeniseiland"

Het IJ over, iets heel normaals voor veel mensen uit Noord. Je fietst naar de pont en binnen tien minuten sta je aan de overkant. Maar voor Silvia gaat dat net even wat anders, zij rijdt namelijk in een 45 kilometer-auto waar ze de pont mee op mag, maar door wegafzettingen kan ze er niet komen en moet ze kiezen: een boete van 109 euro voor rijden op het fietspad of 45 minuten omrijden.

45 kilometer-auto's mogen niet op het fietspad en moeten dus op de rijbaan. Dat geldt ook voor Silvia, die met haar bromfietsrijbewijs in een luxe karretje rijdt. Maar als ze de pont vanaf de Buiksloterweg wil nemen loopt ze tegen een probleem aan, ze kan de pont niet op. "Wettelijk mag ik de pont gewoon nemen, maar dan moet ik er wel eerst heen." Er staat namelijk een paal op de route om auto's in de buurt van de pont te weren. "De meeste karretjes kunnen er gewoon tussendoor, maar ik ben net een paar millimeter te breed." Silvia rijdt om meerdere redenen in de 'kart', zoals ze het zelf noemt. "Ik heb twee grote honden die ik moet kunnen uitlaten, fietsen lukt niet te lang door mijn gezondheid dus dan is dit ideaal." Daarbij moet ze haar moeder vaak naar het ziekenhuis aan de overkant brengen: "Die is 81 jaar, die zie ik nog niet zo snel met de fiets of het openbaar vervoer gaan."

Quote "Het is net gevangeniseiland hier, ik kom Noord gewoon niet uit" silvia

Inmiddels is Silvia zeven maanden bezig. "Ik ben vijf keer over het fietspad gegaan, maar twee keer werd ik op de foto gezet en kreeg ik een bon op de mat." Ze moet in totaal 218 euro betalen, en die boetes kunnen niet worden kwijtgescholden. De gemeente is langs geweest om het op te meten, en Silvia kreeg gelijk. Het zou wel heel krap zijn om tussen de paaltjes door te komen, en de gemeente begrijpt Silvia's zorg om schade op te lopen. "Ik neem namelijk een stoepje mee met mijn band, waardoor ik schuin hang en schade krijg aan de andere kant", zegt Silvia.

De gemeente werkt volgens Silvia niet mee: "Ze willen me de code van het paaltje niet geven, omdat ze bang zijn dat ik het aan andere mensen doorgeef." De gemeente biedt wel degelijk oplossingen, zo wordt er nagedacht over een ontheffing voor werkverkeer, waardoor Silvia de paal kan omzeilen. De gemeente laat weten alles te proberen om een gepaste oplossing te vinden en zegt dat het uitgangspunt moet zijn dat iedereen heel Amsterdam moet kunnen bereiken. "Het is net gevangeniseiland hier", vindt Silvia. "Ik kom Noord gewoon bijna niet meer uit."

Quote "Ik moet toch gewoon met de pont naar de overkant kunnen als ik dat mag?" silvia

Een van de buurtbewoners adviseert Silvia een andere pont te pakken, bijvoorbeeld die bij het IJplein: "Daar heb je maar een heel klein stukje stoep wat je dan moet nemen!" Maar Silvia vindt dat niet het punt: "Ik moet toch gewoon met de pont naar de overkant kunnen als ik dat mag? Nu moet ik 45 minuten omrijden om aan de overkant te komen, terwijl ik een andere route mag gebruiken." De andere twee pontjes zijn namelijk ook versperd voor auto's, en ook daar is er kans dat Silvia een boete ontvangt. Het gebiedsbeheer adviseerde Silvia om een brief aan burgemeester Halsema te schrijven. "Misschien ga ik dat ook wel doen, maar ik hoop dat ik bij de rechter uit mag leggen wat hier aan de hand is. Want iedereen die ik spreek, vindt dit niet normaal."