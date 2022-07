Tijd voor de jaarlijkse huurverhoging: corporaties pakken scheefhuurders aan

Alle Amsterdamse woningcorporaties passen dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Voor middeninkomens en hoge inkomens gaat de huur met € 50,- tot € 100,- omhoog. Dat blijkt uit een rondgang van AT5.

Luuk Koenen

Grote kans dat u vanaf vandaag meer voor uw huurhuis gaat betalen. Werden de huren afgelopen jaar nog bevroren, op 1 juli gaat de jaarlijkse huurverhoging weer in. Dit jaar mag die voor sociale huurwoningen maximaal 2,3% zijn en voor vrijesectorwoningen 3,3%. Gemiddeld stijgen de prijzen van corporatiewoningen met 2%, aldus branchevereniging Aedes. Een aantal nieuwe regels valt op. Amsterdam pakt scheefwoners extra aan Corporaties mogen de huren van zogenaamde scheefwoners met een vast bedrag per maand verhogen. Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen tussen de € 47.948 en € 56.527 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tussen de € 55.486 en € 75.369 geldt een maximale huurverhoging van € 50,-. Huishoudens met een inkomen dat hoger is dan € 56.527,- (eenpersoons) of € 75.369,- (meerpersoons) kunnen een stijging van maximaal € 100,- verwachten. Uit onderzoek van branchevereniging Aedes onder 169 corporaties komt naar voren dat landelijk slechts 4 op de 10 corporaties de inkomensafhankelijke huurstijging toepassen. Opvallend is dat 100% van alle Amsterdamse corporaties van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Bij de Alliantie krijgt 9% van de huurders te maken met deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Annet Postma van de Alliantie zegt hierover: "Voor mensen met een relatief hoog inkomen en een relatief lage huur maken we gebruik van de wettelijke ruimte om de huur meer te verhogen. We proberen deze mensen te stimuleren door te stromen naar bijvoorbeeld een middensegment huurwoning of koopwoning, waarbij zij voorrang krijgen van ons."

Toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor sociale huurwoningen per inkomenscategorie - Rijksoverheid

Volgens Coen Springelkamp van woningcorporatie Ymere hebben corporaties deze inkomsten nodig om de huren voor de laagste inkomens betaalbaar te houden: "Het merendeel van onze woningen verhuren wij ver onder de maximale huurprijs en marktwaarde om ervoor te zorgen dat ook huurders met een bescheiden inkomen fijn kunnen wonen. Zij krijgen dus als het ware ‘een korting’ op de huur. Bij huurders met hogere inkomens vervalt deze korting en zij gaan op den duur de maximale huurprijs betalen. Dat is ongeveer dezelfde huurprijs die een huurder ook betaalt voor een middeldure vrijesectorhuurwoning." Dennis Doodeman van woningcorporatie Stadgenoot vindt het logisch dat mensen die in een sociale huurwoning wonen en meer gaan verdienen ook meer betalen. Hij merkt wel op dat in sommige gevallen de inkomensafhankelijke huurverhoging verhoudingsgewijs groot is: "Toch vinden wij dit nog steeds gerechtvaardigd omdat mensen met een lager inkomen die de marktconforme huur niet kunnen betalen worden geholpen door een lagere huurprijs en door voorzieningen als de huurtoeslag."

Laagste huren stijgen met vast bedrag Uit de rondgang van AT5 blijkt dat de Amsterdamse woningcorporaties het erover eens zijn dat huurders die meer te besteden hebben ook het meeste moeten afdragen. Desondanks passen 4 van de 6 corporaties, namelijk de Alliantie, Eigen Haard, Ymere en Stadgenoot, de nieuwe optie toe om de huurprijs van zeer goedkope woningen (tot € 300,-) met € 25,- euro te verhogen. Springelkamp: "Dit doen we om ervoor te zorgen dat de huurprijs meer in evenwicht is met de kwaliteit van de woning." Rochdale en De Key kiezen hier niet voor. Pim de Ruiter van Rochdale: "Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Voor lage inkomens geldt een huurverhoging van 2,3% voor huren tot de liberalisatiegrens van € 763, per maand. Middeninkomens en hogere inkomens gaan tussen de € 35,- en € 100,- extra betalen."