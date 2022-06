Ontsnapte tbs'er Luciano D. opgepakt op snelweg

Luciano D., de Amsterdamse tbs'er die vorige week ontsnapte uit een kliniek in Nijmegen, is aangehouden.

Een speciaal politieteam dat zich bezighoudt met het opsporen van voortvluchtigen heeft hem, samen met leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI), opgepakt op de A12 bij Den Haag. Bij de aanhouding werd ook een politiehelikopter ingezet. De aanhouding vond rond 18.15 uur plaats.

Na de ontsnapping van D. verspreidde de politie zijn volledige naam en foto. Hij ontsnapte samen met een andere tbs'er, die voor zover bekend nog niet opgepakt is. De vluchtauto die ze bij hun ontsnapping gebruikten werd vorige week in Amsterdam aangetroffen.

De Amsterdammer overviel in 2014 een juwelier in de Jan Evertsenstraat en ontsnapte al twee keer uit een jeugdinrichting. In 2016 werd de Amsterdammer door de politie in zijn arm geschoten. Dat gebeurde toen hij er na een aanhouding in een auto vandoor ging. In 2021 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en gedwongen tbs.