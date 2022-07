Kademuur Nieuwe Herengracht wordt vernieuwd: ''De urgentie was hoog''

De kademuur aan de Nieuwe Herengracht wordt vernieuwd. De komende maanden wordt er gewerkt tussen de Latjesbrug en Rapenburg. De urgentie om deze werkzaamheden uit te voeren is hoog legt omgevingsmanager Harold van Wijnen uit in Het Verkeer .

''De urgentie was hoog. Dat is wel overduidelijk omdat vanaf eind 2019 al maatregelen zijn genomen om deze kademuur te ontlasten'', legt omgevingsmanager Harold van Wijnen uit. ''En nu gaan we de kademuur vernieuwen, te beginnen met het deel tussen Rapenburg en de Latjesbrug.''

Het zal veel Amsterdammers niet ontgaan zijn, de komende jaren wordt er op een heel aantal plekken in de stad gewerkt aan kademuren. Tientallen kilometers kademuur zijn namelijk aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Zo ook aan de Nieuwe Herengracht.

Bij het vernieuwen van de kademuur komt heel wat kijken. Op dit moment worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het plaatsen van een damwand. ''Als die damwand eenmaal staat, dan hebben we een zogenaamde bouwkuip waarbinnen we de bestaande kademuur kunnen slopen en een geheel nieuwe muur, inclusief fundering, kunnen bouwen'', aldus Van Wijnen.

Als we bewoners en voorbijgangers vragen wat ze van de werkzaamheden vinden dan heeft bijna iedereen hetzelfde antwoord. ''Het moet nou eenmaal gebeuren.'' Een van hen voegt er wel aan toe dat hij het jammer vindt dat de bomen zijn weggehaald. ''Eerder dan eigenlijk noodzakelijk was, het had nu pas moeten gebeuren'', is zijn mening.

Van Harold begrijpt dat het voor bewoners moeilijk is als bomen worden gekapt. ''Als je hier al lang woont groei je letterlijk op met een boom voor je huis.'' Maar er komen wel nieuwe bomen terug. ''Als de kademuur vernieuwd is gaan we direct daarna de openbare ruimte tussen de kademuur en de woningen opnieuw inrichten. Waarbij onder andere negen nieuwe bomen worden teruggeplaatst.''

Omleiding voor autoverkeer

De Nieuwe Herengracht is afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de kademuur en de nieuwe inrichting van de Nieuwe Herengracht in september 2023 klaar.