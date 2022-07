Tientallen miljoenen beschikbaar om deel bezuinigingen openbaar vervoer te voorkomen

De Vervoerregio Amsterdam kan, als dat nodig is, volgend jaar 36 miljoen besteden om het openbaar vervoer zoveel mogelijk op peil te houden. Dat is meer dan de helft van het verwachte tekort van ruim 60 miljoen euro.

Dat blijkt uit een vrijdag verstuurde brief van oud-wethouder Egbert de Vries, die ook bestuurder van de Vervoerregio was. De 36,2 miljoen euro komt onder andere uit het coronaherstelbudget en niet uitgekeerde bonussen aan vervoerders.

Druk

De Vervoerregio, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en dertien omliggende gemeenten over openbaar vervoer, zegt dat er druk uitgeoefend wordt op het Rijk om tot een 'vangnetregeling' te komen. "Uitgangspunt is en blijft dat het OV ook dan nog steeds voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk blijft", schrijft De Vries.

De vervoerbedrijven, waaronder het GVB, hadden de afgelopen jaren veel minder inkomsten door de coronacrisis. Ook komt er nog steeds minder geld binnen dan eerder normaal was, omdat het aandeel toeristen bijvoorbeeld lager is. Gevreesd werd dat er zonder extra geld tot wel dertig procent minder openbaar vervoer zal rijden in 2023.