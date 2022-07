Amsterdamse en Oekraïense kinderen spelen in toneelstuk 'Go F*ck Yourself Rocket'

'Go F*ck Yourself Rocket', zo heet het toneelstuk dat kinderen van de Amsterdamse Jeugdtheaterschool deze week twee keer spelen. Ze repeteren hier al twee maanden voor, en doen dat niet alleen. Samen met zeven gevluchte kinderen uit Oekraïne vertellen ze een verhaal over leven in de oorlog als tiener: "Het lijkt op mijn eigen leven."

In totaal spelen er zeventien tieners mee, voor hen allemaal is dat op een andere manier confronterend. Voor sommige Oekraïners is het de eerste keer op het podium, de Nederlandse kinderen hebben al de nodige ervaring: "Ik heb nog nooit in het Engels gespeeld, maar het is leuk om met nieuwe mensen die je niet kent te spelen in een andere taal", vertelt de Amsterdamse Daan.

"Aan het begin van de oorlog werd een deel van dit stuk meteen geschreven, en ik wist dat ik hier iets mee wilde doen." Eenmaal in Nederland, kwam ze iemand tegen van de theatergroep. Samen besloten ze aan dit stuk te werken. "We hebben ook echte gebeurtenissen in het stuk verwerkt, zodat het realistisch is", vertelt Gudzenko.

Het stuk bespreekt verschillende manieren om met angst om te gaan. Ook wordt er naar voren gebracht hoe tieners alleen nog maar online contact met elkaar kunnen hebben. Iana Gudzenko is eigenlijk regisseur in Oekraïne, maar vluchtte een paar maanden geleden naar Nederland toen de oorlog in haar land uitbrak.

Voor de Oekraïense kinderen is het heftig om zichzelf te spelen, het doet ze denken aan de situatie waarin ze enkele weken geleden nog verkeerden: "Ik hoorde thuis geluiden van sirenes, raketten en schoten. In dit stuk is dat ook te horen, en dat komt wel heel dichtbij", zegt Alexander die uit Kiev is gevlucht.

De regisseurs hebben heel bewust gekozen voor dit onderwerp. "We melken het niet uit", zegt de Nederlandse Nina Laozinsky. "Als kinderen het te heftig vinden, praten we daar met elkaar over. Maar door dit theatraal te maken, zijn kinderen toch bezig met hun verhaal." Haar collega vult haar aan: "Door dit te spelen kunnen de kinderen hun stress proberen los te laten."

Een belangrijke boodschap

Laozinsky hoopt dat de kinderen na het krijgen van applaus voelen dat ze hier welkom zijn en dat ze het waard zijn. Voor Maria is het heel duidelijk waarom ze meespeelt: "Ik wil een stereotype verbreken. We zijn hier niet op vakantie, we zijn hier niet om het leuk te hebben. We zijn hier omdat we moesten vluchten uit ons eigen land." Ze blijft enthousiast over haar Nederlandse medespelers: "Ook al kennen ze de situatie niet, ze doen het echt heel goed."

De voorstelling is donderdag te zien in theater de Krakeling in het Westerpark. Zaterdag wordt het stuk voor Oekraïners opgevoerd in de Griffioen in Amstelveen.