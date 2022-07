Flitsbezorger Getir en gemeente lijnrecht tegenover elkaar in rechtbank: "Ze halen trucjes uit"

Mag de zogenoemde darkstore van flitsbezorger Getir in De Pijp openblijven? Dat was vandaag de centrale vraag in de rechtszaak die Getir aanspande tegen de gemeente nadat die besloot de locatie te sluiten. Reden: het concept past niet binnen het bestemmingsplan en omwonenden ervaren overlast. Dat Getir in deze darkstore een klein winkeltje heeft geopend noemt de gemeente een 'trucje' om minder op een distributiecentrum te lijken.

"Geweldig. Het is het beste nieuws wat ik in weken heb gehoord. Het is een teringzooi hier", luidde de verklaring van een opgeluchte buurtbewoner nadat drie verschillende darkstores in De Pijp de deuren op last van de gemeente moesten sluiten. Zo ook die van flitsbezorger Getir op de Eerste Jacob van Campenstraat. Want, zo stelt de gemeente, de winkel valt niet onder detailhandel en dat is wel de bestemming van het pand. Daarnaast zou de winkel een negatief effect hebben op de leefbaarheid.

Getir vroeg een voorlopige voorziening aan: totdat de rechter besluit of het sluiten van de darkstore rechtvaardig is, mag de locatie openblijven. Getir zegt hard te werken om aan de voorwaarden van de gemeente tegemoet te komen. Zo heeft het bedrijf sinds de opgelegde sluiting een deel van de ruim driehonderd vierkante meter grote darkstore omgetoverd tot winkel. Welgeteld zes vierkante meter van de locaties is nu gevuld met schappen en een toonbank. Daarmee valt het beter onder 'detailhandel': een fysieke winkel waar mensen naartoe gaan om spullen te kopen.

'Truc'

"Klanten kunnen kiezen of ze online bestellen, afhalen of fysiek naar de winkel gaan", pleit de advocaat van Getir. "Er is een openbaar toegankelijke winkel van gemaakt en daarmee voldoen we aan de criteria van het bestemmingsplan. Bij de toonbank kunnen klanten zelf kijken naar onze producten, ze vergelijken en via een tablet in een winkelmandje plaatsen. Dan verzamelt een medewerker de producten, rekent de klant ze af en neemt ze mee. Dat is niet anders dan bij bakkers en slagers. Daar hoef je de producten ook niet zelf te pakken."

Maar dat gaat er bij de gemeente niet in. "Dit is een truc om binnen het bestemmingsplan te passen", zo verklaart de jurist van de gemeente. "Het staat pas sinds eergisteren op de website dat producten ook in de winkel gekocht of afgehaald kunnen worden. Het is een verzonnen oplossing voor deze locatie. Ten opzichte van het geheel van de bedrijfsvoering is het zo klein dat het ondergeschikt is aan het hoofdgebruik: logistiek brengen van goederen aan personen."