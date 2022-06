Darkstores enorme bron van ergernis: meer dan 900 meldingen van overlast in anderhalf jaar

In anderhalf jaar tijd zijn er 906 gevallen van overlast gemeld rondom darkstores. Dat meldt wethouder Reinier van Dantzig (Stedelijke ontwikkeling) in een antwoord op schriftelijke vragen.

De vragen werden in november al door raadsleden van GroenLinks, die meerdere signalen van de overlast binnenkregen. Bronnen van ergernis zijn onder meer de geluidsoverlast in de nacht, af en aanrijdende bezorgers en fietsen die op de stoep worden geparkeerd.

Sinds een paar maanden probeert de gemeente het opkomende aantal darkstores terug te dringen. In april werd een darkstore van flitsbezorger Zapp gedwongen de deuren te sluiten. Volgens de gemeente zijn darkstores een soort distributiecentra en horen ze daarom niet midden in een woonwijk te staan.

Nieuwe regels

Darkstores met het bestemmingsplan uitsluiten, is 'juridisch niet haalbaar' schrijft Van Dantzig. Het college werkt daarom aan nieuwe regels die ervoor gaan zorgen dat flitsbezorgers, voordat ze zich kunnen vestigen, eerst een vergunning moeten aanvragen.

In die plannen, die de gemeente vorige maand al bekendmaakte, zegt het college dat de leefbaarheid in wijken voorop moet staan. Het is de bedoeling dat nieuwe darkstores op plekken komen te staan waar de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk is uitgesloten.