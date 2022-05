Nieuwe regels voor darkstores: niet meer welkom in woonwijken

Darkstores zullen bijna alleen nog worden toegestaan in bedrijfsgebieden. In woonwijken of gemengde woon-werkgebieden wil de gemeente distributiecentra van flitsbezorgdiensten gaan weren en alleen nog bij hoge uitzondering toestaan.

Dat staat in een plan over darkstores dat het college van B en W dinsdagmiddag heeft vastgesteld. Volgens de gemeente is afgelopen jaar gebleken dat flitsbezorging ‘negatieve effecten’ kan hebben op de omgeving en darkstores vaak niet in de bestemmingsplannen passen. Met behulp van het nieuwe plan kan bepaald worden of een (bestaande) darkstore te legaliseren is, zodat een ‘goed woon- en leefklimaat in de stad gegarandeerd blijft’.