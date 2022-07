Schreuder heeft eerste aankoop binnen: Bergwijn officieel Ajacied

Steven Bergwijn is gepresenteerd als speler van Ajax. De 24-jarige geboren Amsterdammer komt over van het Engelse Tottenham Hotspur en tekent een contract voor vijf jaar bij de club. Met de komst van Bergwijn is de eerste zomerse transfertarget van Alfred Schreuder binnen.

De kersverse Ajacied speelde al eerder in het rood en wit van de club. Bergwijn speelde van 2005 tot 2011 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte als 13-jarige jongen de overstap naar PSV, waar hij uiteindelijk doorbrak als speler. Nu is hij weer terug op Amsterdamse bodem, Ajax betaalt 31.25 miljoen euro voor de diensten van de aanvaller.

In de winterse transferperiode van 2020 tekende Bergwijn bij Tottenham Hotspur een contract tot medio 2025. De Spurs betaalde toen dertig miljoen euro voor de buitenspeler aan PSV. In tweeënhalf seizoen kwam de international tot 83 wedstrijden voor de Londense club, daarin vond hij acht keer het net en gaf hij tien keer een assist.

Wijndal en Brobbey

Met de komst van Bergwijn heeft Schreuder zijn eerste aankoop binnen. Volgens de geruchten staan linksachter Owen Wijndal als vervanging voor de waarschijnlijk vertrekkende Nicolás Tagliafico en een definitieve terugkeer van Brian Brobbey hoog op het lijstje van de nieuwe Ajax-trainer.

Schreuder is tevreden over de komst van de rappe aanvaller. "Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken. Het is een speler met veel kwaliteiten, heeft een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht. Uiteraard ben ik blij dat we hem hebben weten vast te leggen, het betekent een nieuwe kwaliteitsimpuls voor onze selectie."