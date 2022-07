'Ajax en Tottenham akkoord over recordtransfer Bergwijn'

Het hangt al tijden in de lucht, maar nu lijkt het er dan echt van te komen: de transfer van Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur naar Ajax. Volgens Voetbal International en De Telegraaf legt Ajax dertig miljoen euro neer voor de aanvaller. Daarmee wordt Bergwijn de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Ajax.

Eerder al bereikte Bergwijn een akkoord op hoofdlijnen met Ajax. De mondelinge overeenstemming tussen de twee clubs moet in de komende dagen leiden tot een transfer. Ook zal Bergwijn medisch gekeurd worden in Amsterdam. Bergwijn zal vermoedelijk een contract tekenen voor vijf jaar.

Terugkeer

Dertig miljoen euro is hetzelfde bedrag dat Tottenham in 2020 aan PSV betaalde om de aanvaller over te nemen. Bergwijn speelde sinds 2011 voor PSV, dat de Amsterdammer toen overnam van Ajax. In zijn jaren bij PSV ging al vaker het gerucht dat Bergwijn terug zou keren naar Ajax. Ook toen hij bij Tottenham op de bank belandde werd zijn naam in verband gebracht met Ajax.

Met de waarschijnlijke transfersom van dertig miljoen euro wordt Bergwijn met afstand Ajax' duurste aankoop ooit. Dat record staat nu nog op naam van Sébastien Haller, die anderhalf jaar geleden 22,5 miljoen euro kostte. De Ivoriaan zal deze zomer hoogstwaarschijnlijk voor meer dan dertig miljoen naar Borussia Dortmund vertrekken.