GVB moet mogelijk buslijnen schrappen: "Het is gewoon verschrikkelijk"

Niet-rendabele lijnen zijn als eerste aan de beurt. Het gaat hierbij vooral om trajecten in buitenwijken waar bussen regelmatig niet vol zitten. Het kan een grote impact hebben.

"Als je geen auto hebt, of je kunt niet fietsen, of met name ook oudere mensen of je moet naar het ziekenhuis dan is het heel erg als ze niet weg kunnen", aldus Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover.

Ook reizigers zelf voorzien problemen: "Ik vind het heel erg, want dan is alles veel moeilijker bereikbaar", vertelt een passagier.