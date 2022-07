Advocaat Schouten over late inbreng nieuwe getuige moord Peter R. de Vries: "Hele proces op zijn kop gegooid"

"Ik heb die verklaringen ook gezien en dat is toch een beetje een zwetsverhaal van het OM. Dat had veel eerder gekund en dat had ook veel eerder gemoeten", zegt Schouten na afloop van de extra zitting waarin werd bepaald dat de voor donderdag geplande uitspraak niet door kan gaan vanwege de nieuwe informatie van 'getuige 5089'.

Eind vorig jaar verklaarde hij al tegenover de politie over informatie die hij had gehoord van een vriend van Krystian M., de Pool die vorige week in de gevangenis werd aangehouden. Justitie verdenkt hem ervan Kamil E. en Delano G. te hebben aangestuurd ten tijde van de moord op Peter R. de Vries.

Afspraken met de getuige

Het Openbaar Ministerie zegt dat de afspraken met de getuige over zijn bescherming pas op 30 juni werden afgerond en op 5 juli ontving het OM in Amsterdam de verklaringen van het landelijk parket. "Tot 30 juni waren het kluisverklaringen, dat betekent dat het geheime verklaringen waren en de getuige heeft ook gezegd dat de verklaringen pas gebruikt mogen worden als zijn veiligheid kon worden gewaarborgd. Dus wij hebben heel kort geleden van de verklaringen kennis genomen en die hebben we daarna meteen naar de verdediging en de rechtbank gestuurd", reageert persofficier van justitie, Justine Asbroek.

In de verklaringen van de getuige valt ook de naam Taghi, zo zei de advocaat van Kamil E. vandaag op de zitting. Schouten is blij als de link met het 'hoger niveau' kan worden gelegd, maar had van een professionele partij als het OM beter verwacht. Volgens hem had de nieuwe informatie makkelijk een paar maanden geleden al aan de zaak kunnen worden toegevoegd. "Ik denk dat we nu pas in het eerste kwartaal van 2023 tot een uitspraak zullen komen. Dus het hele proces is wel op zijn kop gegooid door deze late inbreng van de verklaringen."