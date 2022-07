ASVA: geef transgender studenten diploma met nieuwe naam

Afstuderen in het hoger onderwijs is een hele prestatie, vindt ook de Amsterdamse studentenvakbond ASVA. Voor al hun harde werk ontvangen studenten een diploma. Toch is dit niet voor iedereen een feestelijk moment. Voor trans- en non-binaire studenten is de diploma-uitreiking nog wel eens een vervelende confrontatie met hun 'dode naam'.