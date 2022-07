A10 Zuid 11 dagen dicht: "Houd rekening met een uur extra reistijd"

De afsluiting A10 Zuid en de A4 in de richting van knooppunt Amstel heeft alles te maken met de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, vertelt verkeersmanager Niels van den Brink. "Zuidasdok werkt hier aan de vernieuwing van het station en daarvoor gaan we een extra reizigerspassage maken.''

In die elf dagen zal er hard gewerkt worden door de bouwvakkers. "We gaan hier de nieuwe fundering maken van een nieuwe reizigerspassage, daar komen dan in de toekomst de sporen overheen. Daarvoor draaien we 135 palen de grond in , trillen we 80 damwandplanken de grond in en maken we nieuwe steunpunten. Het is dus hartstikke druk in die elf dagen. We werken dan ook 24 uur per dag om ervoor te zorgen dat de weg op 3 augustus weer open kan.''