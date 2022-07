Kabinet denkt aan miljardeninvestering voor overbelaste stroomnetwerken

In een poging om op verschillende plekken in Nederland het stroomnet weer op peil te krijgen, denkt het kabinet aan een miljardeninvestering. Dat schrijven ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Sigrid Kaag (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook in Amsterdam is het huidige stroomnet al voor een groot deel vol, waardoor nieuwe grootverbruikers, zoals bijvoorbeeld winkels, scholen, bedrijven en industrie, in grote delen van de stad geen nieuwe aansluitingen meer krijgen. Langdurig geen open stroomnet hebben, staat niet alleen economische groei, maar mogelijk ook de energietransitie in de weg, is de vrees op het stadhuis.

AT5 / Luuk Koenen

De problemen spelen ook in andere delen van Nederland. Netbeheerders moeten het stroomnet flink uitbreiden, wil het de problemen over een paar jaar verholpen hebben. Daar is geld voor nodig. Alle werkzaamheden tot 2030 bij elkaar zullen de netbeheerders zo'n 30 miljoen euro kosten, zo berekenen ze zelf. Voor de komende vijf jaar hebben ze nog zo'n 4,5 miljard euro nodig om de kosten te kunnen dekken. Het kabinet gaat nu onderzoeken of het een bijdrage kan leveren. De hoogte van die bijdrage is nog niet bekend. Daarbij verwacht het van gemeenten dat ze 'naar vermogen maximaal bijdragen'. Ook zoekt het kabinet naar manieren om de kosten te kunnen drukken, in de hoop dat de bedrijven minder nodig hebben dan 4,5 miljard. Jetten en Kaag hopen tegen het einde van het jaar een beter beeld van de plannen te hebben. Begin 2023 moet er een definitief besluit worden genomen over eventuele steun.