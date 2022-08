Stad NL V De Zwoele Stad 2022: Pink Oculus en TINKEBELL over haatberichten op Twitter en tweede kansen

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we artiest Esperanza Denswil (Pink Oculus) en kunstenaar Katinka Simonse (TINKEBELL).

Esperanza Denswil brak in 2014 door met haar muziek. Ze stond op grote podia van North Sea Jazz en het Engelse festival Glastonbury. Toch was het geen fijne periode voor haar. "Ondanks het succes toen, heb geen mooie herinneringen aan die tijd. Ik zat in een gewelddadige relatie, waar ik mijzelf ben kwijtgeraakt."

Quote "Muziek is voor mij altijd een vorm van therapie geweest" esperanza denswil (Pink oculus) over muziek maken

Ze verdween van de radar, maar is nu terug met nieuwe muziek. "Ik vond mijzelf terug door weer muziek te maken. Muziek is voor mij altijd een vorm van therapie geweest. Ik zie dit als een tweede kans." Het creatieve proces van een nieuw nummer begint voor Denswil vaak met een woord of gevoel. "Het kan overal vandaan komen, ook van een vogeltje dat ik hoor fluiten."

Esperanza Denswil (Pink Oculus) en Katinka Simonse (TINKEBELL) met presentator Ravi Bonam

Quote "Ik ben gestopt met het tellen van haat- en dreigmails toen ik over de 200.000 zat" katinka simonse (Tinkebell) over online haatreacties

Kunstenaar en activist Katinka Simonse probeert met haar werk errors in systemen bloot te leggen. "Ik heb laatst werken gemaakt met uitstoot van de Tata Steel-fabriek in Wijk aan Zee. Hiervoor was ik benaderd door bewoners die last hadden van stank en ziekteverschijnselen. Door het inademen daar ging ik ook misselijk en met hoofdpijn naar huis. Dat maakt het heel invoelbaar en zichtbaar wat er feitelijk aan de hand is." Haar werk roept veel negatieve reacties op online. "Ik ben gestopt met het tellen van haat- en dreigmails toen ik over de 200.000 zat. Toch ga ik door. Het is mijn missie om de wereld te redden."