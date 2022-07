Tramhalte in Oost door noodlift na 9 maanden weer voor iedereen bereikbaar

De ondergrondse tramhalte Rietlandpark is na negen maanden weer te bereiken met de lift. De permanente lift was al die tijd kapot en blijkt onherstelbaar beschadigd. Daarom is er nu een noodlift geplaatst.

"In de omgeving heb je heel veel oudere mensen met een rolstoel", zegt een man die in de buurt woont. En voor die mensen was het perron dus al die tijd niet bereikbaar. Dat het zo lang duurde, komt volgens de vervoerregio Amsterdam doordat meerdere pogingen om de lift te repareren mislukten. De lift ging kapot door wateroverlast en de conclusie is nu dus dat die schade onherstelbaar is.

De tijdelijke lift werd afgelopen nacht geplaatst en is vanaf donderdag te gebruiken. Op de nieuwe permanente lift is het nog wat langer wachten. De planning is nu dat die er op z'n vroegst in het eerste kwartaal van 2023 is.