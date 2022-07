Grote takken breken af door hitte: "Die wil je niet op je hoofd krijgen"

Op de Van Heenvlietlaan in Zuid staat een tiental Canadese populieren, w aar met regelmaat flinke takken uit vallen. Vooral als het droog en warm is, zoals begin deze week.

Summer Branche Drop syndroom

"Een syndroom dat in het Nederlands ook wel 'zomertak breuk' wordt genoemd", vertelt bomenexpert Hans Kaljee. Een boom haalt honderden liters water uit de grond. Bij hoge temperaturen is de verdamping van de boom groter dan het aantal liters water dat de boom op kan nemen. Hierdoor kan er spanning ontstaan in de takken en breken gezonde takken vervolgens af. In Amsterdam lijdt specifiek de Canadese populier aan dit syndroom.