Omleiding door werk aan Zuider IJdijk: ''Veel meer verkeer door de straat''

Omgevingsmanager Anne van der Weg komt aangefietst over de ijzeren platen op de Zuider IJdijk om ons tekst en uitleg te geven. ''Het project is vertraagd omdat we een dijk aan het versterken zijn en daarvoor moesten we een zandpakket aanbrengen op de dijk en dat heeft ervoor gezorgd dat de ondergrond ging zakken en dat zakte meer dan verwacht. Daardoor konden de kabels en leidingen niet aangelegd worden.'' Inmiddels is de verzakking minimaal en kunnen de kabel- en leidingwerkzaamheden starten, met omleidingen tot gevolg.

''Je ziet nu bijvoorbeeld zo'n grote touringcar, het is toch wel fijner als het een rustig fiets-en wandelgebied is.''

De Zuider IJdijk is vanwege de werkzaamheden afgesloten voor verkeer. ''Er is een omleiding via IJburg, Steigereiland en de Hein de Haanbrug, dat is normaal gesproken een fiets-voetgangersbrug en die hebben we nu bereikbaar gemaakt voor autoverkeer'', aldus Van der Weg.

Een voorbijganger die we vragen of hem iets opvalt: ''Je ziet nu bijvoorbeeld zo'n grote touringcar, het is toch wel fijner als het een rustig fiets-en wandelgebied is. Maar ik neem aan dat het tijdelijk is.'' Zijn vriendin beaamt dat het druk is nu met auto's en vraagt zich af waarom voor deze omleiding gekozen is.

''De Jan Olphert Vaillantlaan en de Hein de Haanbrug zijn normaal een stuk rustiger en door onze omleiding rijdt er veel meer verkeer door de straat'', beaamt Van der Weg. ''Maar het is de enige mogelijkheid. De Zuider IJdijk, de Jachthaven en de camping moeten bereikbaar blijven dus is dit de keuze geworden.''

De omleiding is tijdelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2022 klaar en dan gaat Zuider IJdijk weer open.