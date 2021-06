Versterking Zuider IJdijk: ''Vertraging door natte ondergrond'

Het Zeeburgereiland is flink in ontwikkeling met de aanleg van de Sluisbuurt. Om wonen in de nieuwe buurt mogelijk te maken moet eerst de Zuider IJdijk versterkt worden. De werkzaamheden zijn vorig jaar begonnen en hebben wat vertraging opgelopen. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje en spreken we met omgevingsmanager Anne van der Weg.

AT5

Het Zeeburgereiland grenst aan buitenwater en de oude dijk voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen. ''Daarom zijn we de dijk nu aan het versterken en aan het verhogen. Dit is belangrijk omdat er een heleboel nieuwe woningen komen en al die bewoners moeten straks droge voeten houden'', legt Van der Weg uit. Het is een complex project en de werkmannen die we spreken zijn dan ook trots om er aan mee te werken. ''Het is een bijzondere klus om van een bestaande dijk een nieuwe verzwaarde dijk te maken'', vertelt een van hen.

Het project is vertraagd door onverwachte zetting van de grond en de noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen. ''We hebben hier te maken met een natte ondergrond. Het zand zakte meer dan we hadden verwacht en daarom moest er aanvullend onderzoek gedaan worden naar de bodem'', aldus Van der Weg. Die onderzoeken zijn inmiddels afgerond. ''We wachten nu tot de zakking minimaal is en dan kunnen de werkzaamheden weer hervat worden.''

Voorbijgangers en bewoners die we spreken hebben gemengde gevoelens over de werkzaamheden. ''Ik ben blij dat er dingen gebeuren maar ik heb er wel geluidsoverlast van'', vertelt een van hen. Een bewoner van het nabijgelegen studentencomplex beaamt dit. ''Het is best rumoerig, ik word er 's ochtend vaak wakker van.'' Hier voegt hij wel aan toe: ''Ze maken er wel wat moois van volgens mij.'' Dijk opnieuw ingericht Als de dijkversterkingswerkzaamheden klaar zijn wordt de dijk ook opnieuw ingericht. Er komt een rijbaan met een apart fietspad en onderaan de dijk komt een wandelpad. Zo moet de Zuider IJdijk een veilige ontsluitingsroute worden die voorbereid is op de toekomst.

Camping en havens blijven bereikbaar Vanwege de werkzaamheden is een deel van de Zuider IJdijk afgesloten. Dat geldt niet voor de hele dijk. ''Vanwege de drukte richting de camping en de havens hebben we ook een deel weer opengesteld nu we toch vertraging hebben'', legt Van der Weg uit. Verder is de Piet Haanbrug, normaal gesproken alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers, nu ook bereikbaar gemaakt voor autoverkeer. Eind 2022 zijn de werkzaamheden op de Zuider IJdijk afgerond.