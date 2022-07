Flitsbezorger Gorillas neemt drie darkstores over van Zapp

Flitsbezorger Gorillas neemt drie darkstores in de stad over van concurrent Zapp. Gorillas neemt de vestigingen over van de uit Nederland vertrekkende flitsbezorger om naar eigen zeggen overlast bij bestaande vestigingen te verminderen.

Het gaat om de darkstores op het Zeeburgerpad in Oost, de Slijperweg in Noord en de Generaal Vetterstraat in Zuid. Volgens Gorillas zitten alle drie de magazijnen op een bedrijventerrein, waar de gemeente de flitsbezorgers het liefst wil hebben.

Met de komst van de drie Zapp-darkstores wil Gorillas naar eigen zeggen de overlast in de woon-werkgebieden verminderen. "We willen twee panden van Zapp tot 23.00 uur open houden en door de aankoop hebben we ruimte om andere vestigingen om 22.00 uur te sluiten", zegt Sadik Cevik, directeur van Gorillas in Nederland tegen Het Parool. Het bedrijf zal het personeel van deze vestigingen overnemen.

Geen nieuwe darkstores

Eind januari van dit jaar besloot het vorige college dat er een jaar lang geen nieuwe darkstores geopend mochten worden. Toch denkt Gorillas dat de overname niet schuurt met dat besluit. "Het zijn bestaande panden waar al flitsbezorging is. Wij zien daar geen problemen. Buiten dat doen we al wat de gemeente van ons verlangt: meer naar bedrijventerreinen gaan", aldus Cevik.