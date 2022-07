Ontdekte tumor bij oud-Ajacied Haller blijkt kwaadaardig

De tumor die in juli werd ontdekt bij oud-Ajacied Sébastien Haller blijkt kwaadaardig te zijn. De spits moet chemotherapie ondergaan voor de behandeling tegen de tumor en kan daardoor meerdere maanden niet spelen. Wanneer hij terugkeert, is nog onduidelijk.

Dat laat zijn huidige werkgever Borussia Dortmund weten. Tijdens het trainingskamp van de club in Zwitserland voelde Haller zich niet lekker. Dortmund liet eerst weten dat Haller ziek was, maar onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een teelbal heeft zitten. Verder onderzoek in Duitsland heeft uitgewezen dat de tumor kwaadaardig is.

"Sébastien krijgt nu de best mogelijke behandeling. De kans op herstel is zeer goed. We wensen hem en zijn familie veel sterkte en optimisme. Onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd", aldus sportdirecteur van Dortmund Sebastian Kehl. De club meldt dat er geen verdere medische mededelingen worden gedaan over de gezondheidssituatie van Haller.

31 miljoen euro

Haller maakte deze transferperiode de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund voor een bedrag van 31 miljoen euro, plus vier miljoen euro aan bonussen. De Ivoriaan speelde sinds januari 2021 bij de Amsterdammers en wist afgelopen seizoen 21 keer in de Eredivisie en elf keer in de Champions League te scoren