Daramy op huurbasis terug naar oude club FC Kopenhagen

Dat bevestigt Ajax via de officiële kanalen. Er is geen optie tot koop in de huurovereenkomst bedongen, wat wil zeggen dat Daramy aan het einde van het seizoen weer richting Amsterdam komt. Het contract van de Deen loopt nog bij Ajax tot medio 2026.

Daramy werd vorig jaar voor twaalf miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen. Tot veel minuten kwam hij nog niet, de meeste minuten in de hoofdmacht van Ajax speelde hij als invaller. In zijn zestien optredens in dienst van de club scoorde Daramy tot nu toe drie doelpunten.

Win-winsituatie

De club uit de Deense hoofdstad is tevreden over de tijdelijk terugkeer van Daramy. "Dit is een goede oplossing voor zowel ons, Ajax als Mohamed", aldus sportief directeur Peter Christiansen via de website van FC Kopenhagen.

Daramy zelf kijkt ook uit naar minuten bij zijn oude club. "Het zal geweldig zijn om weer thuis te komen in Kopenhagen. Ik weet wat er van mij wordt verwacht en ik weet dat ik hard moet werken om dat waar te maken."