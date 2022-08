Magneetvisser heeft opnieuw beet in Erasmusgracht: "Eén en al granaten hier"

Een week geleden haalde Vleers op bijna dezelfde plek ook al meerdere vuurwapens en granaten uit de gracht. "Het is echt bijna naast elkaar", aldus Vleers. Er werden toen meerdere pistolen en twee granaten uit het water gevist. Vanochtend trok Vleers in ieder geval twee alarmpistolen uit het water en drie granaten.

Vleers belde met al zijn kennis meteen de politie. De EOD en het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie kwamen ter plaatsen om onderzoek te doen of de gevonden wapens gevaarlijk waren. "De gevonden granaten zijn heel instabiel, daar is de EOD mee bezig", vertelt de magneetvisser.

De dubbele vondst binnen een week is voor Vleers wel een reden om twee keer na te denken of hij nog gaat vissen bij het park. "Voorlopig ga ik hier in ieder geval niet meer langs. Het ligt hier vol, het is één en al granaten hier."

De granaten zijn door de EOD meegenomen richting het Westelijk Havengebied om ze daar tot ontploffing te laten komen.