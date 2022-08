Ook Café in the City moet van gemeente sluiten na explosie

Een paar uur na de sluiting van The Harbour Club in Oost heeft ook Café in the City van de gemeente te horen gekregen dat het voor de duur van zes maanden dicht moet. Beide horecazaken werden vorige week getroffen door een explosie. De sluiting betekent dat niemand zonder toestemming van de burgemeester het pand mag betreden.

Café in the City ging vlak na de explosie weer open Inter Visual Studio

Café in the City ging vlak na de explosie weer open Inter Visual Studio

Explosie Cafe in the City

Explosie Cafe in the City

Daarnaast is het niet de eerste keer dat het café door een explosie getroffen wordt. In 2017 werd er een handgranaat naar binnen gegooid . Later, in 2019, ging er voor de deur van het pand een explosie af. Volgens de politie is bovendien het risico op herhaling aanwezig, omdat er de afgelopen weken meerdere explosies in de stad zijn geweest.

In het bevel tot sluiting van het café noemt de gemeente meerdere redenen om het café te sluiten. Zo wordt meegewogen dat het pand aan een druk uitgaansplein ligt en dat omstanders door de explosie ernstig in gevaar zijn gebracht.

In het bevel is te lezen dat de politie de oorzaak van de explosies bij horecazaken in de stad ziet in onderlinge criminele conflicten. De explosies worden daarbij gebruikt als strategie om te intimideren en bedreigen. De getroffen ondernemers hebben in de meeste gevallen 'directe of indirecte' banden met criminele netwerken, blijkt uit het politieonderzoek.

De locoburgemeester laat in het bevel weten dat het sinds 4 juli standaard beleid is om 'publiek toegankelijke inrichtingen' als In the City voor de duur van zes maanden te sluiten. Eerder werden horecazaken bij vergelijkbare incidenten voor onbepaalde tijd gesloten. Over zes maanden wordt opnieuw afgewogen of de sluiting van het café al dan niet verlengd wordt, aldus de gemeente.

'Vol ongeloof'

Het Café zegt in een reactie 'vol ongeloof' kennis te hebben genomen van het besluit van de gemeente. Ook zij wijzen erop dat ze de afgelopen dagen 'zonder problemen' geopend waren. "In plaats van naast de horecaondernemer te gaan staan, komt de gemeente met dit besluit juist lijnrecht tegenover ons te staan."