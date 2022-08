Veertig jaar hiv: hoe een onbekend virus de stad in zijn greep wist te houden

De eerste hiv-patiënt in Amsterdam, en daarmee ook de eerste patiënt in Nederland, overleed in 1982. In die tijd werd de wereld opgeschrikt door het hiv-virus en de daaraan verbonden ziekte AIDS. Peter Reiss, Stefan Silvestri en Natasha Vieleers maakten de ziekte alle drie vanaf een andere kant mee. De een was arts, de ander is hiv-patiënt en de derde verloor haar moeder. We blikken terug op die tijd: "Inmiddels is er heel veel mogelijk, maar het is nog steeds erg belangrijk om het erover te hebben."

"Ik had gewoon het gevoel dat ik me moest testen", begint Stefan zijn verhaal. Stefan, inmiddels 62 jaar oud, komt voor zijn opleiding naar Nederland. In zijn tijd op de Gerrit Rietveld Academie wordt hij verliefd op een jongen: "Dat was heel spannend, we hadden een leuke relatie. Maar door wat escapades konden we er niet meer omheen. Het virus liet je niet alleen."

Stefan raakte samen met zijn vriend en een vriendin besmet met het virus. Ze verwachtten een kindje, maar dat bracht te veel zorgen met zich mee: "Daar volgde een abortus uit, dat houdt me tot aan vandaag nog bezig."

Vrienden verliezen

De jaren tachtig beginnen met een nieuw ziektebeeld in de Verenigde Staten. "Ik las een medisch artikel waarin vijf mannen werden omschreven. Ze hadden allemaal herpes, en dan een hele extreme vorm in het gebied rondom de anus", vertelt Peter Reiss. Hij was arts in opleiding in het huidige OLVG Oost toen er een jonge jongen binnen kwam op de eerste hulp. "Doordat ik toevallig dat artikel gelezen had, herkende ik zijn symptomen. Hij was zeventien of achttien en bleek seks te hebben gehad met de eerste persoon in Nederland die uiteindelijk aan AIDS stierf."

Voor Stefan was het een turbulente tijd. "Het was moeilijk, maar het hoorde er ook bij." Zijn vriendengroepen uit zowel Zwitserland als Amsterdam kregen te maken met het virus. "Het werd een thema in onze uitgaansscene en gayscene. Vrienden werden steeds zieker, en vielen op een gegeven moment links en rechts van me weg." Hij mist ze nog iedere dag, en om die reden kijkt hij niet vaak naar de foto's van toen: "Het blijft heel moeilijk."