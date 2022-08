Drillrappers betrapt met kalasjnikov en pistolen in Amsterdamse Bos

Twee drillrappers moeten veertien en acht maanden de cel in wegens wapenbezit en opruiing. Dat heeft de rechtbank gisteren geoordeeld. De twee werden door de politie aangetroffen in het Amsterdamse Bos. Een derde man is veroordeeld tot acht maanden cel wegens wapenbezit.

Een agent zag de drie in een auto zitten op parkeerplaats Meerzicht. Hij wachtte daarna op assistentie van collega's. Op dat moment rende een van de inzittenden weg, waarop de agent de achtervolging inzette. De bestuurder bleef met een andere inzittende in de auto zitten en reed weg. De bijrijder kon na een achtervolging te voet opgepakt worden. De auto werd verderop leeg aangetroffen, maar de bestuurder kon ook aangehouden worden omdat hij in de bosjes zat.

Politiehond

Een politiehond vond in de buurt een kalasjnikov, waar het DNA van een van de drillrappers op bleek te zitten. Ook vonden agenten op een paar meter afstand van de andere verdachte een schoudertas met twee pistolen en op de vluchtroute van weer een andere verdachte nog een pistool. Alle vuurwapens waren geladen, maar niet doorgeladen.

Twee van de drie verdachten bleken ook met wapens te zien zijn in een drillrapvideo, die in augustus 2021 online was gezet. Ze toonden in die video dezelfde wapens. Aan het begin van de video wordt geschoten met het automatische vuurwapen. Ook werd een snijdende beweging met de hand langs de keel gemaakt. Eén van de rappers draagt in de video een officieel politie-uniform. In de Engelse ondertiteling stond onder meer: 'Keep talking shit on my name you will get shot'.

Verheerlijkt

Volgens de rechtbank gaat het om opruiing. "Met het plaatsen van een video met de geuite woorden, handelingen en gebaren op een openbaar Instagram-account en YouTube-kanaal, worden naar het oordeel van de rechtbank geweldgebruik, wapengebruik en wapenbezit verheerlijkt en wordt (impliciet) opgeroepen tot strafbare feiten, waaronder het plegen van levensdelicten, jegens een tegenpartij", staat in het vonnis.

Verder wijst de rechtbank erop dat vuurwapens een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid vormen en dat het ongecontroleerde bezit ervan leidt tot gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. De verdachte met de kalasjnikov kreeg een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De verdachte met de pistolen kreeg jeugddetentie van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De derde verdachte, die geen rol had in de drillrapvideo, kreeg een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.