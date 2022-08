Zonder Antony pakt Ajax minimale zege Ajax op Sparta

De Amsterdammers waren duidelijk de bovenliggende partij met veruit het meeste balbezit in de eerste helft. Devyne Rensche schoot van dichtbij tegen de paal. Steven Bergwijn was succesvoller. Met een droge knal van buiten de zestien schoot hij Ajax in de 36e minuut op voorsprong.

Sparta ruikt bloed

De tweede helft begon met kansen over en weer. Zo stond het vizier van Brobbey niet op scherp na een prachtige aanval. Voor Sparta werd Mijnans gevaarlijk. Ajax begon steeds slechter te voetballen en Sparta rook bloed. Namli en Lokilo waren dicht bij treffer, maar dankzij Ajax-keeper Pasveer scoorden de Amsterdammers niet.

In de slotfase kreeg Ajax ook een aantal kansen om de wedstrijd te beslissen. Dat gebeurde niet en daardoor bleeft het tot de laatste seconde spannend in Rotterdam.