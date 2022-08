Meerdere incidenten tegen trans personen in Oost

In Oost zijn afgelopen weekend twee incidenten geweest waarbij trans personen zijn lastig gevallen, geduwd en geslagen. Vrijdagmiddag kwam het tot een handgemeen tussen leden van de transgemeenschap en een groep jongeren. Een paar uur later kreeg een trans persoon in het Flevopark klappen van twee passanten.

Het eerste voorval vond vrijdagmiddag plaats in het Oosterpark, waar een groep jongens een feestelijke bijeenkomst van een groep trans personen verstoorde. Enkele uren later kreeg een trans persoon in het Flevopark klappen van twee mannen. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee gebeurtenissen verband houden met elkaar.

Transgender Flag Day

De bijeenkomst in het Oosterpark werd gehouden in het kader van Transgender Flag Day, de jaarlijkse viering op 19 augustus van de blauw-wit-roze vlag van de transgemeenschap. "Ik was er vorig jaar ook. Het is altijd een gezellig samenzijn van trans personen en hun vrienden", vertelt de 53-jarige Alexandra, een trans vrouw uit Alkmaar. "Een groep van vijf à zes jongens, ik schat dat ze tussen de 12 en 15 waren, begon ons te provoceren." Volgens Alexandra gebruikten ze daarbij homo- en transfobe scheldwoorden. "Toen begonnen ze ons te bedreigen. Al snel was die groep gegroeid tot zo'n twintig jongens. Het voelde erg bedreigend."

Een van aanwezige trans personen belde 112. Niet lang daarna kwam het tot een handgemeen tussen de twee groepen. Alexandra: "Een man uit onze groep is na een duw ten val gekomen." Het gaat om Yvo Manuel Vas Dias, de 62-jarige voorzitter van TransAmsterdam die de feestelijke middag had georganiseerd. Hij vertelt: "Ik kwam op mijn schouder en knie terecht, die doen flink pijn. Ik ben daarvoor deze week bij de huisarts geweest en zal ook naar de fysiotherapeut moeten." Hij heeft inmiddels aangifte gedaan.

Alexandra maakt het naar omstandigheden goed. "Ik heb 25 jaar in de incasso gewerkt, ik ben dus echt wel wat gewend. Ik merk dat ik het van me af kan zetten."

Transgeweld?

De politie bevestigt dat agenten vrijdagmiddag in het Oosterpark aanwezig zijn geweest om de gemoederen te sussen. "Na een woordenwisseling zijn enkele trans personen begonnen met het filmen van de jongeren. Het handgemeen daarna vond plaats omdat de jongeren niet gefilmd wilden worden." De politie noemt het incident dan ook geen transgeweld. "Dat er gescholden en geduwd is, is sowieso niet oké. Maar de leden van de groep zijn niet belaagd omdat ze trans zijn, dat is volgens ons niet de situatie."

Flevopark

Een paar uur na het incident in het Oosterpark, in de nacht van vrijdag op zaterdag, zit Roxy (23) op een bankje in het Flevopark. Naar eigen zeggen om van de mooie nacht te genieten en even de gebeurtenissen van de afgelopen maanden te verwerken. "Ik kom uit Libanon en nadat ik bij mijn familie uit de kast kwam als trans en non-binair, hebben ze me op straat gezet." Dankzij een Italiaans studentenvisum kan Roxy naar Europa reizen. In april 2021 komt ze aan in Amsterdam. "Ik heb in Nederland asiel aangevraagd. De afgelopen maanden waren heftig, ja."

In het park lopen twee mannen van rond de dertig langs en spreken Roxy aan. "Ze zeiden: 'waarom zit je te huilen, mietje?' Toen ik zei dat ze me met rust moesten laten, besprong één van hen mij en kneep mijn keel dicht en begon me te slaan. Ik had gedronken die avond en was totaal overrompeld. Ik probeerde zijn handen van mijn nek te halen en tegelijkertijd te zorgen dat ze mijn telefoon niet zouden meenemen." Roxy vertelt ook dat ze in het kruis wordt gestompt en dat de mannen transfobe opmerkingen maakten. "Na een paar minuten zei de tweede man dat er mensen aankwamen en dat ze moesten gaan. Toen ben ik naar huis gerend."

Roxy heeft geen huisarts, maar weet via haar netwerk in de transgemeenschap een verpleegkundige te vinden die haar de volgende ochtend nakijkt. Ze houdt flinke blauwe plekken en schrammen over aan de aanval. Inmiddels heeft ze melding gedaan van het incident bij Roze in Blauw, een onderdeel van de politie dat zich bezighoudt met onder meer homo- en transgeweld. Binnenkort krijgt ze een uitnodiging om een afspraak te maken om aangifte te doen.