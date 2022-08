Rechtszaak Peter R. de Vries mogelijk opnieuw, één van de rechters geëmigreerd

De rechtszaak rondom de moord op Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw, nu één van de rechters is geëmigreerd. Alleen als beide verdachten, hun advocaten én de officier van justitie akkoord gaan met het voortzetten van de zaak, hoeft dat niet. Op de volgende zitting op 3 november moet duidelijk worden of dat gebeurt.

Tegen verdachten Delano G. en Kamil E. werd eerder dit jaar levenslang geëist. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de uitspraak in de zaak al op 14 juli zou zijn, maar omdat het Openbaar Ministerie een week daarvoor nieuwe informatie vrijgaf, besloot de rechter die uit te stellen.

Die informatie zou volgens Het Parool te maken hebben met een getuige, die al sinds november vorig jaar verklaringen heeft afgelegd over de mogelijke relatie tussen Delano G. en Kamil E. en de organisatie van Ridouan Taghi. Hij wordt er van verdacht de opdrachtgever van meerdere liquidaties te zijn. Tegen Taghi werd in juni levenslang geëist.

Emigratie

Nu de uitspraak tegen G. en E. is uitgesteld, is één van de rechters naar het buitenland verhuisd. Er is nog overwogen om de vertrokken rechter voor elke zitting over te laten komen, maar dat bleek door het tijdsverschil onmogelijk. “Wat we niet hadden voorzien, is dat vlak voor de uitspraak de nieuwe door het Openbaar Ministerie ingebrachte stukken maakten dat we de uitspraak hebben moeten uitstellen,” zei de rechtbankvoorzitter tijdens de zitting van vandaag.

Nu moet de rechtszaak dus over, tenzij het OM, de verdachten of de advocaten allemaal akkoord gaan met het voortzetten ervan.