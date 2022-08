Brand op balkon van woning op Borneo-eiland

Op een balkon van een woning aan de Borneolaan op het Borneo-eiland is vanavond brand ontstaan. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Rond 18.45 uur werd de brandweer gealarmeerd. Op foto's is een grote rookwolk te zien. De vlammen sloegen ook bij de woning zelf naar binnen.

Er raakte niemand gewond. "Er is een hond uit de woning gered", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Zonder letsel, voor zover wij dat kunnen beoordelen, maar de hond was in goede conditie en hoefde niet mee naar de dierenambulance."

Vanwege de brand vloog er korte tijd een politiehelikopter boven de woning. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.