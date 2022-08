Gasleiding Frederik Hendrikstraat wordt opnieuw vervangen

De Frederik Hendrikstraat ligt opnieuw open. In 2019 heeft de straat een opknapbeurt gehad en zijn de kabels en leidingen in de grond vervangen. Nu blijkt dat bij het vervangen van de gasleiding de werkzaamheden niet goed zijn vastgelegd op papier. Om de veiligheid te kunnen garanderen is besloten de gasleiding opnieuw te vervangen. Het Verkeer gaat langs bij de werkzaamheden, die deze week zijn gestart.

AT5

Quote ''We graven ongeveer dertig meter per keer open'' ismail, ploegleider

Er wordt druk gegraven als we aan komen op de Frederik Hendrikstraat. De gasleiding die vervangen moet worden ligt in het voetpad aan de oneven zijde van de straat tussen het Hugo de Grootplein en de Eerste Hugo de Grootstraat. De werkzaamheden worden is fases uitgevoerd. ''We graven ongeveer dertig meter per keer open'', legt ploegleider Ismail uit. ''Dan wordt de oude gasleiding eruit gehaald en de nieuwe erin gelegd.'' In zo'n eerste week is het altijd even inkomen vertelt Ismail verder. ''De eerste paar dagen is alles een beetje settelen. Het is een hele drukke straat en we moeten rekening houden met alle winkels en het verkeer. Maar het gaat goed en elke dag nog iets beter.''

Quote ''Waarom is het nodig dat het hier voor de tweede keer helemaal open ligt? Ik ben het zat.'' bewoner Frederik Hendrikstraat

Bewoners die we spreken balen ervan dat de straat weer open ligt. ''Ze zijn hartstikke lang bezig geweest en dan maak je een foutje en moet alles maar weer open'', vertelt een een jonge vrouw vanaf haar balkon. Een andere bewoner vraagt zich af waarom het nou precies nodig is. ''Ik ben het zat'', benadrukt ze. Papierwerk was niet in orde Franscé Verdeuzeldonk, woordvoerder van Liander, begrijpt de frustratie van bewoners en legt uit waarom ze hebben gekozen de gasleiding te vernieuwen. ''We willen de garantie hebben dat de gasleiding die in 2019 is aangelegd goed aan elkaar is gelast. En dat moet echt op papier staan en dat hadden we niet. Daarom zijn we hier nu nog een keer bezig om ervoor te zorgen dat iedereen hier de komende 40/50 jaar veilig gas in huis kan krijgen.''

Bewoners Frederik Hendrikstraat

Al zijn bewoners niet blij dat de straat weer open ligt, er is we veel waardering voor de werkmannen. ''Het zijn lieve jongens en ze zijn hard aan het werk'', vertelt één van hen. Een groepje jongens staat vol verwondering naar de graafwerkzaamheden te kijken. Op de vraag of ze ook bouwvakker willen worden antwoordt een van hen: ''Dat niet maar ik vind het wel knap dat ze dat doen en dat ze dat voor ons willen doen. ''

Auto- en busverkeer wordt omgeleid Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden is een deel van de Frederik Hendrikstraat afgesloten. Auto- en busverkeer moet daarom omrijden via de Nassaukade. Voetgangers en fietsers worden via de rijbaan om het werk heen geleid. En de trams kunnen gewoon blijven rijden. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken duren.