Waternet bezorgd om watertekort in toekomst: "Hele zomer in crisisoverleg"

Het water komt gewoon nog uit de kraan, de wc doortrekken lukt ook en douchen is geen probleem. De Amsterdammer zal in het dagelijks leven weinig merken van de aanhoudende droogte en het landelijke watertekort. Maar de toekomst dreigt alleen maar droger te worden. En dan wat?

Begin deze maand nog deed Waternet een oproep aan alle Amsterdammers om zuinig te zijn met water. Minder lang douchen, de kraan niet laten lopen, zo weinig mogelijk sproeien. "Douchen doe ik even razendsnel," zegt een voorbijganger in Oost. En ook de wc doortrekken doet ze minder. "Ik laat het de hele dag liggen, beetje bleek erbij."

Een drinkwatertekort is er nog niet in Amsterdam. Toch is het belangrijk om zuinig met het water te doen, zegt Alice Fermont van Waternet. "Je kan echt tientallen liters besparen. En dat kan allemaal naar de natuur. Die heeft dat heel hard nodig."

Volgens Fermont is er al de hele zomer crisisoverleg bij Waternet. Want de toekomst dreigt alleen nog maar droger te worden. "We zijn een waterafvoer-land, dus we zijn heel erg ingericht om het water zo snel mogelijk naar zee te krijgen. Dat moet echt anders."

Water gaan vasthouden

Nederland moet veranderen van een waterafvoer-land in een wateropslag-land. Fermont: "Het liefst hebben we dat vanaf februari/maart zo min mogelijk water afgevoerd wordt. Dat we het echt gaan vasthouden. We moeten kijken of we ervoor kunnen zorgen dat de peilen omhoog gaan, zodat er meer voorraden zijn voor de zomer."

Het water vasthouden kan met bijvoorbeeld stuwen of gemalen. "Je kan nadenken over flexibele stuwen die je gemakkelijk omhoog kan zetten. Of gemalen, die moeten het water opvoeren, en dan kan je het extra het land induwen. Dat zijn maatregelen waar je aan moet denken."

Het nieuwe normaal

Volgens Fermont moeten we ons maar vast gaan voorbereiden. "Dat we in de toekomst minder water hebben wordt eigenlijk het nieuwe normaal. Dat gaat echt wel behoorlijk wat voor ons betekenen."