Officieel watertekort in het land, hoe zit het met droogte in de stad?

Het is droog in Nederland, zo droog dat het land officieel een watertekort heeft. Het schaarse water moet door wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat de dijken en natuurgebieden zo lang mogelijk water blijven krijgen. Hoe zit het eigenlijk met de droogte in de stad?

In delen van het land zorgt de droogte voor een lage waterstand in de rivieren. In en rondom Amsterdam is dat minder het geval. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt het gebied extra in de gaten, maar zeer ingrijpende maatregelen vinden hier niet plaats.

De dijken worden extra gecontroleerd op scheuren in de grond, een verandering in de vorm van de dijk en of de begroeiing op de dijk nog goed is. Daarnaast is de Muidertrekvaart vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal dicht, zodat de waterkwaliteit van het Naardermeer en de Spiegelplas goed blijft.

Genoeg drinkwater

Amsterdammers hoeven volgens Waternet niet te vrezen dat er straks geen druppel uit de kraan meer komt. Waternet maakt drinkwater vanuit rivier de Lek en het grondwater in de Bethunepolder. Zolang er genoeg water door de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal stroomt, is er water voor de Amsterdammers.

Waternet is ook voorbereid op drogere periodes, zoals in 2018. Toen was er een lagere afvoer van water in de Rijn. Als het lang droog of warm is, kan er extra water uit het Amsterdam-Rijnkanaal worden gehaald. Zelfs in de ernstige gevallen blijft de stad de toegang tot drinkwater houden. In de extreemste gevallen kan Waternet tot wel drie maanden extra water uit de Amsterdamse Waterleidingduinen halen.