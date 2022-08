'Amsterdam strenger voor minima bij toekennen energietoeslag dan andere gemeenten'

Het kabinet broedt op extra maatregelen om de koopkracht te repareren, maar vooralsnog is het de energietoeslag van 1300 euro die in de zwaarst getroffen huishoudens de klap moet opvangen. In het voorjaar stelde het kabinet geld beschikbaar voor een eerste toeslag van 800 euro en in juli voor nog eens 500 euro, toen de energieprijzen torenhoog bleven.

Die eerste 800 euro is automatisch overgemaakt aan 77.000 Amsterdammers met een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen. Maar in tegenstelling tot veel andere gemeentes keek Amsterdam daarbij echter ook naar het vermogen. Wie meer op de bank heeft staan dan 6295 euro, voor gezinnen 12.590 euro, kreeg de toeslag bijvoorbeeld niet. Aandelen, sieraden en een dure auto telden ook mee, een eigen huis dan weer niet.