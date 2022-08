Als je goed om je heen kijkt in de stad zie je overal iconische gebouwen. Je kunt daarbij denken aan de grote iconen als Filmmuseum Eye en het recent geopende Sluishuis bij IJburg, maar wat dacht je van kleinere blikvangers als de Ooster Booster of de brugwachtershuisjes overal in de stad? Bouw Woon Leef onderzoekt die bijzondere architectuur en de betekenis die het geeft aan Amsterdam.