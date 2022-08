Duizenden flexwoningen voor studenten, jongeren en statushouders

De gemeente kijkt voor de eerste duizend flexwoningen naar locaties op Strandeiland op IJburg en de Gaasperdammerzone, nabij de Gaasperdammertunnnel in Zuidoost. Verder wordt gekeken naar de locaties Appelweg in Noord en Riekerpark in Nieuw-West. De woningen blijven tien jaar staan en worden daarna verplaatst naar een andere plek in de stad of regio.

Voor de bouw van de eerste duizend woningen draagt het Rijk maximaal 12 miljoen euro bij. Ook garandeert het Rijk herplaatsing voor de vastgoedeigenaren zodat de woningen na de eerste termijn van tien jaar op een vervolglocatie in Amsterdam of daarbuiten kunnen worden geplaatst. Voor de 1500 tot 2000 woningen die bovenop de eerste duizend woningen komen is de gemeente nog in gesprek met het Rijk.

Geen inspraak

Anders dan bij gewone bouwprojecten is er voor tijdelijke woningen geen reguliere inspraak, meldt de gemeente. "Desalniettemin wil het college met de buurten en stadsdelen tot goede inpassing komen en afspraken maken over bijvoorbeeld doorstroom vanuit de wijk." De gemeente benadrukt dat de tijdelijke woningen een toevoeging moeten zijn op de buurt en dus van goede kwaliteit zullen zijn.

"We zien de druk op woningen in Amsterdam alleen maar toenemen en met dit soort woningen zullen we veel mensen uit de brand kunnen helpen", aldus verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig. "De flexwoningen zijn tijdelijk op deze locaties, maar gaan een langere toekomst tegemoet. Daarom zijn ook afspraken gemaakt om deze van een hogere kwaliteit te laten zijn dan wat we tot nu toe gewend zijn."

Opvang vluchtelingen

In samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zullen de locaties verder worden uitgewerkt om tot een plan te komen. De plannen zullen daarna worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De flexwoningen maken onderdeel uit van de afspraken die gemaakt zijn over de opvang van duizend extra vluchtelingen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied.