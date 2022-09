Daten door corona blijvend veranderd: "Chitchatten wordt overgeslagen"

Daten tijdens corona: het was voor velen een uitdaging. Want wat doe je als alle bioscopen, restaurants en kroegen dicht zijn? Het werd steeds vaker een blokje om op klaarlichte dag. Er werden zelfs speciale wandelingen georganiseerd om wat diepgang toe te voegen aan de date. Die diepgang is volgens relatietherapeut Joey Steur voor veel potentieel aanstaande koppels een welkome toevoeging, die eigenlijk niet meer weg is gegaan.

"Niet meer samen dronken worden aan de bar, maar ouderwets terug naar 'het begin'. Niet swipen of moeilijke dates via Tinder. Maar elkaar echt leren kennen, aftasten en snuffelen tijdens een wandeling." Dat is hoe een Amsterdamse die we spraken het daten in de pandemie om zich heen heeft ervaren.

En dat is precies wat Steur ook vaak in haar praktijk te horen kreeg. "Het grote verschil is dat het chitchatten wordt overgeslagen." En dan bedoelt ze 's avonds even snel kletsen met een drankje in een café. "Dat sla je dan eigenlijk over. Je gaat meteen naar klaarlichte dag, wandelen met elkaar. En dat geeft ruimte om elkaar op een andere manier te leren kennen."